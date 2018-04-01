| | Дизайнеры из Тайваня создали люкс-апартаменты для котов (фото)
Социум

Дизайнеры из Тайваня создали люкс-апартаменты для котов (фото)

Дизайнеры из Тайваня создали люкс-апартаменты для котов (фото)
Многие хозяева животных знают, как важно создать для них комфортные условия для жизни в квартире. Но некоторые подходят к этому вопросу со всей серьезностью и обустраивают для питомцев собственные вип-апартаменты.Сотрудники дизайнерской фирмы из Тайваня INDOT уже сталкивались с подобными заказами. Одной из последних работ креативного бюро стала персональная кошачья комната, расположенная внутри гостиной хозяйского дома.Публикация от Аквариус (@aquariusinteriors) 2 Апр 2018 в 9:00 PDT
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Во время загрузки произошла ошибка.Для четырех котов была построена специальная площадка из дерева и стекла с многочисленными лесенками, лежаками, домиками и окошками, чтобы котейки могли следить за происходящим вокруг. Кроме того, через всю кошачью комнату проходит огромная когтеточка, так что заняться питомцам есть чем...

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