В столице открылись пасхальные ярмарки

«Купила два кулича и два рулета. С шоколадом, изюмом, с белым шоколадом, с черным шоколадом».Продавцы заверяют, что цены остались прошлогодними.«Цены от 15–20 леев до 120 леев за кулич. Самый большой весит килограмм 200 граммов».«Кулич традиционный, приготовлен из домашнего теста, яиц и молока».А в мэрии открыли ярмарку пасхальных атрибутов. Их выполнили дети из социально-уязвимых семей. Первыми её посетили исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду с заместителем.«Купил кое-что для дочери, кое-что подарю коллегам. Очень красивые вещи, с каким усердием они изготовлены», — сказал заместитель мэра Кишинёва Руслан Кондря.Дети признались, что рады возможности заработать.«Работа нравится людям, приятно, когда кто-то покупает».«Я использовала несколько оттенков синего и белого. Хотела изобразить небо».Пасхальные ярмарки открыли во всех секторах столицы. Они будут работать вплоть до седьмого апреля...