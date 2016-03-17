| | ЧП в школьной столовой Киева: первоклассница пережила клиническую смерть
Новости Киева

ЧП в школьной столовой Киева: первоклассница пережила клиническую смерть

Еще по теме

В Киеве первоклассник отравился после обеда в школьной столовой

В Киеве первоклассник отравился после обеда в школьной столовой

17-03-2016, 17:17
Читать
В школьной столовой столицы отравился мальчик

В школьной столовой столицы отравился мальчик

17-03-2016, 12:26
Читать
В Ровенской области дети отравились в школьной столовой

В Ровенской области дети отравились в школьной столовой

6-09-2017, 15:10
Читать
На Прикарпатье в школьной столовой отравились 11 детей

На Прикарпатье в школьной столовой отравились 11 детей

26-04-2016, 16:30
Читать
В Пермском крае 40 детей отравились в школьной столовой

В Пермском крае 40 детей отравились в школьной столовой

23-11-2016, 09:58
Читать
Облысевший принц Уильям пообедал в школьной столовой

Облысевший принц Уильям пообедал в школьной столовой

14-01-2016, 17:03
Читать
Новости Киева

Редактор раздела Новости Киева
Написать на e-mail