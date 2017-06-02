| | Ученые доказали, что курение привод к ожирению
Наука

Ученые доказали, что курение привод к ожирению

Ученые доказали, что курение привод к ожирению
Диетологи назвали данные исследования катастрофическими.

Многие люди до сих пор ошибочно думают, что курение табака помогает избавиться от ненавистных килограммов. Однако диетологи из США поспешили разочаровать курящих людей, заявив, что табак наоборот способствует набору веса.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vladtime.ru.

Медики из Йельского и Фэрфилдского университетов проинформировали общественность, что всем худеющим людям стоит немедленно избавиться от привычки курить табак. Последние исследования показали, что курение наоборот способствует тому, что человек начинает употреблять пищи намного больше, что и приводит к привесу.

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Профессор Жаклин Вернарелли заявила, что курящие участники эксперимента ежедневно употребляли на 200-300 калорий больше, нежели добровольцы, которые не курят. Поскольку уже за короткое время человек не только испортит себе здоровья из-за курения, но и наберёт лишний вес...

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