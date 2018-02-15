НАСА отправит на Марс пчел

Над созданием роботов трудяться американские и японские ученые.
Ученые NASA задумались о возможности исследования Марса с помощью роя роботов-пчел
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на comments.ua.
Новые кибернасекомые под названием Marsbees будут размером со шмеля, но с большими крыльями, как у цикад.
«Наши предварительные исследование показывают, что именно такие габариты робота позволят ему летать в атмосфере Марса», — отметил инженер аэрокосмической промышленности Университета Алабамы Чанг-квон Канг.
Их оснастят датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли снимать ландшафт, брать образцы грунта и даже искать признаки жизни — в частности, они должны будут фиксировать возможные выбросы метана.
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Marsbees в отличии от нынешнего медленного Curiosity, могли бы передвигаться по планете с большей скоростью. При этом они могли бы заряжаться от марсохода, который станет базой роботизированных пчел.
В НАСА говорят, что роботы-пчелы удобны и для испытаний — из-за небольшого размера их можно проверить в различных помещениях, создав необходимые условия...