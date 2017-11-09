| | В Харькове началась весенняя посадка деревьев по новой технологии
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В Харькове началась весенняя посадка деревьев по новой технологии

Весенняя высадка деревьев началась на центральных улицах Харькова.
Первые деревья высажены на площади Конституции, улице Сумской и проспекте Науки. Всего 15 мелколиственных лип.
Все деревья высаживаются с применением технологии прикорневого полива, которая дает возможность обильно подпитывать влагой саженцы. Так, возле каждого дерева в землю закапывается труба высотой около одного метра со специальным покрытием внутри и снаружи. В нее наливается вода, которая, минуя метровый слой земли, просачивается прямо к корневой системе.
Всего этой весной с применением технологии прикорневого полива во всех районах города будет высажено около 800 деревьев - клены шаровидные и остролистные, каштаны мясо-красные, грабы, катальпы, плакучие вязы и пр.
– Например, в рамках восстановительной посадки после реконструкции проезжей части на улице Клочковской вместо старых тополей будет высажен дуб красный. Там уже есть эти деревья, а теперь появилась возможность продолжить их ряд, – рассказал заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь...

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