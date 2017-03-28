Новый грузовой терминал появился в \"Шереметьево\"

Новый терминал будет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно. Вся работа автоматизирована, принимаются и обрабатываются грузы разного типа и разных габаритов. Генеральный директор грузового терминала аэропорта «Шереметьево» рассказал что планируется приступить к строительству еще одного грузового терминала.«Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект где-то через два года», — сообщил Владимир Федоренко.Новый грузовой терминал в «Шереметьево» может появиться к 2020 году...