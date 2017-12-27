Вслед за Китаем: Индия потеряла связь со своим новым спутником

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Киев раздробят на 80 районов
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ЧП в школьной столовой Киева: первоклассница пережила клиническую смерть
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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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ЛНР: Бойца ВСУ жестоко избил его командир из-за неповиновения приказу
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Новый грузовой терминал появился в "Шереметьево"
Еще одна партия сжиженного газа из РФ прибыла в порт Бостона
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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