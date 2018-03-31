| | Трамп передумал выводить войска из Сирии
События

Трамп передумал выводить войска из Сирии

Еще по теме

Дональд Трамп передумал выплачивать Сирии 200 млн долларов на реабилитацию ...

Дональд Трамп передумал выплачивать Сирии 200 млн долларов на реабилитацию ...

31-03-2018, 15:02
Читать
США отказались выводить войска из Сирии

США отказались выводить войска из Сирии

12-12-2017, 14:55
Читать
Дональд Трамп передумал быть президентом США из-за прямолинейности

Дональд Трамп передумал быть президентом США из-за прямолинейности

6-02-2017, 19:16
Читать
Обама передумал выводить американские войска из Афганистана / В среднеазиат ...

Обама передумал выводить американские войска из Афганистана / В среднеазиат ...

18-10-2015, 06:52
Читать
Трамп хочет вывести войска США из Сирии

Трамп хочет вывести войска США из Сирии

Вчера, 03:48
Читать
Трамп намерен вывести войска из Сирии

Трамп намерен вывести войска из Сирии

Вчера, 03:35
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail