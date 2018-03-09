| | В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: опубликованы фото и видео
Социум

В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: опубликованы фото и видео

четверг, 05 апреля 2018, 02:03
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Поздним вечером в среду, 4 апреля, на Виноградаре, на проспекте Свободы, возле кафе "Кавказ", неизвестные устроили массовую драку с участием около десяти человек, в которой один из участников получил ножевое ранение под ребро.
Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.
"Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно. По предварительной информации, в драке принимало участие более 10 человек (семь чоловек с одной стороны и трое - с другой). Закончилась драка ударом ножом. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо, и его занесли в кафе. Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего срочно госпитализировали", - говорится в сообщении.
В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: опубликованы фото и видео

В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: опубликованы фото и видео

В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: опубликованы фото и видео

Все участники драки тут же скрылись с места ЧП.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео задержания титушек, участвовавших 9 марта в столкновениях на улице Половецкой, 25-27 в Киеве...

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