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Социум

Чистый четверг 2018: что нужно делать в этот день

среда, 04 апреля 2018, 23:23
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Чистый четверг 2018: что нужно делать в этот день

Фото: pixabay.com
Чистый четверг традиционно отмечают за три дня до Пасхи. В этом году праздник выпадает на 5 апреля.
Считается, что в этот день нужно искупаться до восхода солнца, сходить в храм, сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей.
В то же время в Чистый четверг еще продолжается строгий пост: верующие соблюдают сухоедение без масла и горячих блюд.
Кроме того, именно в этот день принято готовить всю еду к Пасхе: красить яйца, печь пироги, пасхальные куличи и другие угощения, ведь в Страстную пятницу этого делать уже нельзя.
В Чистый четверг из церкви приносят так называемую страстную свечу. В народе верят, что она помогает в лечении различных заболеваний.
Согласно народным приметам, хорошая и солнечная погода в этот день говорит о том, что весна будет теплой, дождливый день пророчит холода и сырость до лета.
В Чистый четверг и до Пасхи нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.
Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Пасху прогнозируют холодную и ветреную погоду...

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