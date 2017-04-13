Чистый четверг 2018: что нужно делать в этот день

среда, 04 апреля 2018, 23:23Поделитьсяпереглянути новину українськоюФото: pixabay.comЧистый четверг традиционно отмечают за три дня до Пасхи. В этом году праздник выпадает на 5 апреля.Считается, что в этот день нужно искупаться до восхода солнца, сходить в храм, сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей.В то же время в Чистый четверг еще продолжается строгий пост: верующие соблюдают сухоедение без масла и горячих блюд.Кроме того, именно в этот день принято готовить всю еду к Пасхе: красить яйца, печь пироги, пасхальные куличи и другие угощения, ведь в Страстную пятницу этого делать уже нельзя.В Чистый четверг из церкви приносят так называемую страстную свечу. В народе верят, что она помогает в лечении различных заболеваний.Согласно народным приметам, хорошая и солнечная погода в этот день говорит о том, что весна будет теплой, дождливый день пророчит холода и сырость до лета.В Чистый четверг и до Пасхи нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Пасху прогнозируют холодную и ветреную погоду...