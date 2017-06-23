Превращается в свалку: появились новые печальные фото из оккупированного Крыма

среда, 04 апреля 2018, 22:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети появились свежие фото аннексированного Крым, который потихоньку превращается в огромную свалку.Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.Так, в парке Годлевского, что в Алупке видны горы мусора и веток, которые, по всей видимости, никто не убирал.В парке Годлевского г. Алупка. так ветки никто и не убрал,а мусора скапливается в разных местах все больше и больше.Город превращается в свалку отходов. pic.twitter.com/2QG55zVibv— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 апреля 2018 г.Та же картина открывается и на Боткинской тропе в Ялте. По снимкам видно, что сюда давно не ступала нога коммунальщика.Одна из достопримечательностей Крыма: Боткинская тропа! pic.twitter.com/jHdTnzZzJU — Occupy Yalta (@OccupyYalta) 4 апреля 2018 г.Такие же горы мусора открываются и в селе Молочное, в Сакском районе.Срач-турНовые маршрутыс. Молочное, Сакский р-н., 500 метров севернее. pic.twitter.com/Anmsa5J6mT — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 апреля 2018 г.Пользователи в шоке от увиденного, и не смогли удержаться от комментариев."Пришли в Крым скрепы. У орков программа: захватить чужую территорию, ограбить и загадить", "Мусор" внутри людей в этой стране", "Великолепная достопримечательность, есть на что полюбоваться", - пишут они.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото, на которых видно, как ЮБК огораживают заборами...