| | Груз 200: в сети показали фото очередных боевиков, ликвидированных на Донбассе
Социум

Груз 200: в сети показали фото очередных боевиков, ликвидированных на Донбассе

среда, 04 апреля 2018, 21:24
Поделиться
переглянути новину українською
В сети появились фото двух боевиков незаконных вооруженных формирований, которые были ликвидированы на Донбассе.
По данным пользователя Twitter с ником Necro Mancer, 2 апреля был ликвидирован Олефир Андрей Викторович с позывным "Янычар". Боевик был родом из Донецка. Воевать начал еще летом 2014 года. Входил в состав НВФ "Пятнашка".
Груз 200: в сети показали фото очередных боевиков, ликвидированных на Донбассе

В Twitter IgorGirkin сообщается, что пулей снайпера 2 апреля был ликвидирован боевик Геннадий Галигузов. Подробные сведения о нем не сообщаются. На страницах в соцсетях сообщается, что Галигузов жил в Макеевке.
Груз 200: в сети показали фото очередных боевиков, ликвидированных на Донбассе

Ранее украинские военные рассказали, как предотвратили атаку боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе, ликвидировав вражеских диверсантов.
Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса партизаны напали на боевиков и отобрали у них оружие...

Еще по теме

В сети показали фото ликвидированных на Донбассе боевиков

В сети показали фото ликвидированных на Донбассе боевиков

8-09-2017, 06:10
Читать
Новый

Новый "груз 200": в сети показали фото ликвидированных на Донбассе боевик ...

13-08-2017, 06:34
Читать
Заметили и послали

Заметили и послали "подарки": в силах АТО рассказали об уничтожении враже ...

Вчера, 20:13
Читать
В сети рассказали о гибели в Сирии очередного россиянина, воевавшего на Дон ...

В сети рассказали о гибели в Сирии очередного россиянина, воевавшего на Дон ...

18-11-2017, 19:45
Читать
В сети сообщили о гибели очередного боевика ДНР: опубликовано фото

В сети сообщили о гибели очередного боевика ДНР: опубликовано фото

19-09-2017, 23:35
Читать
В сети сообщили о ликвидации на Донбассе боевика по кличке

В сети сообщили о ликвидации на Донбассе боевика по кличке "Татарин": опу ...

13-09-2017, 17:30
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail