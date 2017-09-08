Груз 200: в сети показали фото очередных боевиков, ликвидированных на Донбассе

среда, 04 апреля 2018, 21:24Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети появились фото двух боевиков незаконных вооруженных формирований, которые были ликвидированы на Донбассе.По данным пользователя Twitter с ником Necro Mancer, 2 апреля был ликвидирован Олефир Андрей Викторович с позывным "Янычар". Боевик был родом из Донецка. Воевать начал еще летом 2014 года. Входил в состав НВФ "Пятнашка".В Twitter IgorGirkin сообщается, что пулей снайпера 2 апреля был ликвидирован боевик Геннадий Галигузов. Подробные сведения о нем не сообщаются. На страницах в соцсетях сообщается, что Галигузов жил в Макеевке.Ранее украинские военные рассказали, как предотвратили атаку боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе, ликвидировав вражеских диверсантов.Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса партизаны напали на боевиков и отобрали у них оружие...