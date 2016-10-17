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События

Савченко назначили психофизиологическую экспертизу

Савченко назначили психофизиологическую экспертизу
Савченко заявила, что готова дать показания на детекторе лжи.

Народный депутат Надежда Савченко завтра, 5 апреля, в 10:00 будет доставлена в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Об этом сообщает пресс-служба Савченко на своей странице в Facebook, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsone.ua.

В сообщении также сказано, что адвокаты все еще не получили материалов производства для ознакомления и поэтому "ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования не могут".

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Ранее Савченко в эфире "Украинского формата" заявила, что готова дать показания на детекторе лжи. Она подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы Украина узнала, говорит ли она правду или лжет...

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