Савченко назначили психофизиологическую экспертизу

Народный депутат Надежда Савченко завтра, 5 апреля, в 10:00 будет доставлена в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Об этом сообщает пресс-служба Савченко на своей странице в Facebook, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsone.ua.
В сообщении также сказано, что адвокаты все еще не получили материалов производства для ознакомления и поэтому "ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования не могут".
Читайте также: ДТП в Харькове: Зайцевой назначили еще одну экспертизу
Ранее Савченко в эфире "Украинского формата" заявила, что готова дать показания на детекторе лжи. Она подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы Украина узнала, говорит ли она правду или лжет...