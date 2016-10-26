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События

Сестра Савченко рассказала о состоянии заключенной

Сестра Савченко рассказала о состоянии заключенной
Женщина сильно похудела и не может отказаться от табачной зависимости.

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко рассказала, что ее сестра за время голодовки "очень подурнела и потеряла десять килограмм".
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vedomosti-ua.com.

По словам Веры, ее сестра голодает 12 дней, но, конечно, за это время Надежда Савченко "очень подурнела" и потеряла десять килограмм.
"Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, "Ношпу" и капли для носа", - рассказала Савченко.
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Сестра задержанной отметила, что Надежда не смогла отказаться от сигарет и что ее сестра не употребляет глюкозы, чая или кофе.
"Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", - отметила она. По словам Веры Савченко, ее задержанная сестра сообщила ей, что будет продолжать голодовку...

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