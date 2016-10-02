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Радары не зафиксировали: российские установки пропустили трагедию "Боинга"

Радары не зафиксировали: российские установки пропустили трагедию \"Боинга\"
Версия Москвы разбивается о данные радаров.

Международная следственная группа, которая расследует обстоятельства катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», сбитого над Донбассом 17 июля 2014, утверждает, что ракета, которой был сбит «Боинг», могла не быть зафиксирована российским радаром, данные которого ранее передали следователям.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Радио свобода.

Два эксперта, привлеченные к работе Международной следственной группы, подтвердили, что на снимках из российских радаров перед моментом катастрофы действительно нет ракеты, выпущенной, вероятно, с установки «Бук» с территории Донецкой области, которую контролировали поддерживаемые Россией боевики. Однако, как утверждают эксперты, это не обязательно означает, что этого запуска не было или что ракета была выпущена с другой точки.

Поскольку ракета летит со значительно большей скоростью, чем пассажирский самолет, настройки радаров обычно не позволяют им зафиксировать их полет. Информация о выводах экспертов опубликована 3 апреля на сайте следственной группы.

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Российская компания «Алмаз-Антей» - производитель зенитно-ракетных установок «Бук» - не согласилась с этими выводами. В заявлении корпорации говорится, что российский радар должен был зафиксировать запуск и полет ракеты, а то, что этого не произошло, якобы свидетельствовать о том, что ракета была выпущена из другого места. Российская сторона настаивает, что по «Боинга» стреляли с территории, которую контролировали украинские военные.

Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой с установки «Бук», привезенной из России в Украину, а затем вывезенной назад в Россию. В результате катастрофы погибли 298 человек. Следствие продолжается...

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