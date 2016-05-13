| | Нардепом от БПП зарегистрировали соратника Ющенко
События

Нардепом от БПП зарегистрировали соратника Ющенко

Нардепом от БПП зарегистрировали соратника Ющенко
Зварич заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварича, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на pravda.com.ua.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.", - рассказывают там.

Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "БПП" под №82.

Читайте также: Украинцы бурно обсуждают инцидент с нардепом Парасюком

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования...

Еще по теме

ЦИК зарегистрировала Зварыча нардепом от БПП

ЦИК зарегистрировала Зварыча нардепом от БПП

Вчера, 17:00
Читать
Билозир прошла в Раду от БПП вместо Луценко

Билозир прошла в Раду от БПП вместо Луценко

13-05-2016, 16:36
Читать
ЦИК зарегистрировал нардепами Подберезняка и Юзькову

ЦИК зарегистрировал нардепами Подберезняка и Юзькову

23-12-2015, 18:00
Читать
ЦИК зарегистрировала кандидатуры Тимошенко и Порошенко

ЦИК зарегистрировала кандидатуры Тимошенко и Порошенко

29-03-2014, 20:08
Читать
ЦИК зарегистрировал нового нардепа Бендюженко

ЦИК зарегистрировал нового нардепа Бендюженко

17-02-2017, 15:58
Читать
Тимошенко сожалеет, что связалась с Ющенко в 2004 году

Тимошенко сожалеет, что связалась с Ющенко в 2004 году

7-09-2016, 23:21
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail