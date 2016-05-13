Нардепом от БПП зарегистрировали соратника Ющенко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварича, который был соратником президента Виктора Ющенко.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на pravda.com.ua.
"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.", - рассказывают там.
Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "БПП" под №82.
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Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования...