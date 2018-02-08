Депутаты от фракции «Оппозиционный блок» обжаловали закон о деоккупации Донбасса

Депутаты от фракции «Оппозиционный блок» обжаловали в Конституционном суде закон о деоккупации Донбасса. Парламентарии просят суд признать закон неконституционным.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на fakty.ua.
О поступившем в суд депутатском представлении проинформировал коллег секретарь комитета Рады по безопасности и обороне Иван Винник.
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Закон, который был принят 18 января и 20 февраля подписан президентом, официально называется законом «Об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса». Документ определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными. Закон признает ничтожными документы (сделки), принятые в не контролируемых Киевом районах Донбасса и аннексированном Крыму. Также установлено, что вся ответственность за нанесение любых материальных или нематериальных убытков возлагается на страну-агрессора...