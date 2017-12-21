Лукашенко 18 апреля поедет к Додону сажать пшеницу

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко приедет 18 апреля в Молдову с двухдневным визитом, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову в декабре прошлого года, тогда он предложил своему коллеге вместе на тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.«Восемнадцатого-девятнадцатого апреля в Кишинев по моему приглашению приедет президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко», — заявил Додон в эфире телеканала NTV Mold.Он также уточнил, что на это время в предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий с участием президентов.Додон совершил визит в Беларусь в июле 2017 года. Тогда он провел ряд двусторонних встреч, посетил некоторые белорусские предприятия и принял участие и в открытии фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»...