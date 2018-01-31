| | Президент поручил повысить качество оказания госуслуг населению
Политика

Президент поручил повысить качество оказания госуслуг населению

Президент поручил повысить качество оказания госуслуг населению
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению от 12 декабря 2017 года было организовано Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции. С 1 января 2018 года все центры одно окно преобразованы в Центры государственных услуг при Народных приемных.В настоящее время по стране действует 201 таких центров. Ими оказываются такие услуги, как подача заявления на прием детей в дошкольное образовательное учреждение, постановка граждан на учет в накопительной пенсионной системе, подключение к инженерно-коммуникационным сетям, выдача разрешения на осуществление строительно-монтажных работ, разрешения на индивидуальное жилищное строительство, разрешения на специальное водопользование или специальное водопотребление.Перечень оказываемых услуг будет поэтапно расширяться, что требует автоматизации деятельности всех министерств и ведомств, налаживания между ними электронного обмена информацией.На совещании были критически проанализированы имеющиеся в этом направлении проблемы, Министерству юстиции и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено обеспечить создание электронной информационной системы и электронной базы данных по госуслугам, а также подключение всех центров к оптико-волоконному интернету.Охват и качество оказания государственных услуг зависит и от наличия у населения навыков использования информационных технологий. Поэтому особое внимание на совещании было уделено и вопросу повышения знаний и навыков физических и юридических лиц, обучения их предоставлению и получению документов в электронном виде.Даны указания по дальнейшему созданию удобств предпринимателям, резкому сокращению и упрощению процедур выдачи лицензий и разрешений. В частности, поручено обеспечить полное внедрение информационного комплекса Лицензия, позволяющего выдавать все разрешения и лицензии в электронном порядке.На совещании заслушаны отчеты руководителей, ответственных за сферу, определены важные задачи по совершенствованию системы оказания государственных услуг...

Еще по теме

В Узбекистане все разрешения и лицензии будут выдаваться в электронном поря ...

В Узбекистане все разрешения и лицензии будут выдаваться в электронном поря ...

Вчера, 23:30
Читать
Предоставление скрытых госуслуг выявили в казахстанских министерствах

Предоставление скрытых госуслуг выявили в казахстанских министерствах

31-01-2018, 20:41
Читать
Правительство облегчило процесс оказания государственных услуг

Правительство облегчило процесс оказания государственных услуг

25-12-2017, 00:25
Читать
В России повысят защиту персональных данных граждан - Русская планета

В России повысят защиту персональных данных граждан - Русская планета

28-04-2017, 12:50
Читать
Минюст вскоре презентует новый проект электронного управления «Онлайн-дом ю ...

Минюст вскоре презентует новый проект электронного управления «Онлайн-дом ю ...

16-02-2016, 12:15
Читать
Госпособие по инвалидности увеличится на 25% в Казахстане

Госпособие по инвалидности увеличится на 25% в Казахстане

14-10-2015, 15:39
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail