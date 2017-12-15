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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Лукашенко 18 апреля поедет к Додону сажать пшеницу
Reuters: Вашингтон может в четверг ввести санкции против российских олигархов
Глава Приморья едет на важный разговор с Путиным
Во Франции хотят сократить число парламентариев и изменить правила выборов
Экономика
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НАБУ установило ущерб государства по делам ПриватБанка
Сравнение цен на продукты питания в Украине и Польше
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В Киеве мотоцикл сбил девушку
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В Харькове произошел взрыв: есть пострадавшие
В Киеве вандалы испортили молодые деревья
В столице люди в масках разгромили зал автоматов
Социум
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Киевские Ведомости
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События
| Зайцевой и Дронову до лета продлили меру меру пресечения
События
Зайцевой и Дронову до лета продлили меру меру пресечения
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Дмитрий Кривобок
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