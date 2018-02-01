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События

Власти Киева назвали причину демонтажа киосков на Андреевском спуске

Власти Киева назвали причину демонтажа киосков на Андреевском спуске
4 апреля начало Андреевского спуска полностью очистили от МАФов.

Первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий заявил, что у владельцев киосков на Андреевском спуске в Киеве не было разрешений на их установку.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

В то же время, владельцам торговых точек предлагали перенести их на отремонтированную Аллею художников и заключить с балансодержателем аллеи соглашение, однако они отказались.

Владельцы были уведомлены, что если до 30 марта они не заключат соглашение с арендодателями Аллеи художников и не переедут, то их торговые точки будут демонтированы.

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"Перенос сувенирного городка на расположенную в 60 метрах Аллею художников является лучшей альтернативой как полному демонтажу временных сооружений, так и большому скоплению палаток и торговых рядов, которое, по сути, изувечило архитектурный и эстетический вид исторического участка на перекрестке улиц Десятинной и Владимирской" , - заявил Панчий...

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