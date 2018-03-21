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События

В Киеве вандалы испортили молодые деревья

В Киеве вандалы испортили молодые деревья
Коммунальщики призывают жителей города быть не равнодушными и беспокоиться о красоте и чистоте города.

В парке Партизанской славы неизвестные повредили стволы 10 декоративных ив.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на comments.ua.

«Неужели самому не приятно, когда ты идешь, а рядом красивые зеленые деревца. И кому рука могла подняться такое сделать?», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений вместе с активистами посадили деревья в 2017 году.

Ранее, «Комментарии. Киев» сообщали о том, что в центре Киеве вандалы испортили памятник основателям города.

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Напомним, «Комментарии. Киев» сообщали о том, что в Киеве вандалы испортили мурал с Тарасом Шевченко...

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