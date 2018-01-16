В Харькове произошел взрыв, есть пострадавшие ?

Взрыв произошел сегодня, 4 апреля, в Основянском районе Харькова по адресу улица Гетманская, 107. Об этом сообщает пресс-служба областная ГСЧС.На территории частного дома взорвалась летняя кухня. Затем возник пожар, площадь его составила около 25 квадратных метров. Из-за взрыва пострадали двое мужчин, которые находились в здании.Спасателям удалось не допустить распространения огня на другие постройки. О состоянии пострадавших пока неизвестно. Причину взрыв сейчас выясняют....