| | В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen
События

В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen

В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen
Автомобили получили значительные механические повреждения.

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня,4 апреля, в столице на улице Березняковская, 31. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Столкнулись два автомобиля: Renault и Volkswagen. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили существенные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция», - сказано в сообщении.

Читайте также: В Киеве Mitsubishi на большой скорости врезался в припаркованные авто

Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии.
В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen

...

Еще по теме

В Киеве столкнулись Skoda и Volkswagen: образовалась пробка

В Киеве столкнулись Skoda и Volkswagen: образовалась пробка

19-02-2018, 20:05
Читать
В Киеве столкнулись автомобили: Dacia не прoпустил Mitsubishi

В Киеве столкнулись автомобили: Dacia не прoпустил Mitsubishi

1-03-2018, 20:56
Читать
ДТП возле Киева: столкнулись два автомобиля

ДТП возле Киева: столкнулись два автомобиля

12-02-2018, 17:40
Читать
Под Киевом столкнулись ВАЗ и Volkswagen: автомобили разбиты вдребезги

Под Киевом столкнулись ВАЗ и Volkswagen: автомобили разбиты вдребезги

24-10-2017, 21:35
Читать
ДТП в Киеве: столкнулись Mitsubishi и Subaru

ДТП в Киеве: столкнулись Mitsubishi и Subaru

8-02-2018, 17:00
Читать
Авария в Киеве: столкнулись Hyundai и BMW

Авария в Киеве: столкнулись Hyundai и BMW

7-01-2018, 16:20
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail