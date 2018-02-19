В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня,4 апреля, в столице на улице Березняковская, 31. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Столкнулись два автомобиля: Renault и Volkswagen. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили существенные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция», - сказано в сообщении.Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии....