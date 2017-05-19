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ЧП в школьной столовой Киева: первоклассница пережила клиническую смерть
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Глава Приморья едет на важный разговор с Путиным
Во Франции хотят сократить число парламентариев и изменить правила выборов
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В Бахрейне заявили об открытии нового, богатейшего месторождения газа и нефти
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"Украина — проект, который благополучно закроют". Чиновники готовятся к тотальной иммиграции
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Киевские Ведомости
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Гугл-переводчик и его интересные возможности: впечатляющий функционал сервиса
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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