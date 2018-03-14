Лига Чемпионов: «Барселона» в шаге от полуфинала

«Барселона» с первого удара по мячу обозначила свою нацеленность на быстрый гол. Планы каталонцев долго не срабатывали, пока помочь хозяевам не вызвался Даниэле де Росси – ветеран «Ромы» так неудачно прервал передачу на Месси, что заставил своего вратаря вынимать мяч из сетки ворот.В дебюте второго тайме «Барселона» закрыла все вопросы о выходе в полуфинале. Для начала Костас Манолас повторил «подвиг» Де Росси и отметился автогол, а спустя четыре минуты Жерар Пике в контратаке добил мяч после удара Луис Суареса и сэйва АлиссонаВ концовке матча команды обменялись голами, что положение «Ромы» не улучшило. На гол Эдина Джеко ответил Суарес, который перед забитым мячом в Лиге Чемпионов совершил 30 «холостых» ударов.Ответный матч между «Ромой» и «Барселоной» будет сыгран 10-го апреля.- Рома 4:1Голы: Де Росси, 38 (автогол), Манолас, 55 (автогол), Пике, 59, Л. Суарес, 87 — Джеко, 80: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) — Месси, Луис Суарес.: Алиссон — Перес, Фасио, Манолас, Коларов — Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси (Дефрель, 77), Строотман — Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.Предупреждения: Коларов, Строотман...