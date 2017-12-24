Харлан и Хижняк – «Герои спортивного года» в Украине

Харлан по результатам голосования членов Украинской академии спорта опередила первую ракетку страны Элину Свитолину и борчиху Юлию Ткач. В прошлом году Ольга на чемпионате мира в Лейпциге завоевала третье личное золото и стала 13-кратным призером мировых первенств.Харлан во второй раз стала героиней спортивного года в Украине. С четырьмя наградами саблистка из Николаева обошла чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, который трижды признавался лучшим спортсменом года.У мужчин в голосовании первое место занял Александр Хижняк – боксер из Полтавы за счет побед на чемпионате мира и Европы опередил гимнаста Олега Верняева и пловца Михаила Романчука.Лучше командой года стала сборная Украины по синхронному плаванию (Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежная, Владислава Алексеева, Марина Алексеева). Наставник команды Светлана Саидова победила в номинации «Тренер года».Сенсацией года признали легкоатлетку Юлию Левченко (прыжки в высоту), завоевавшую серебро на чемпионате мира в Лондоне. Олимпийской надеждой Украины стала дзюдоиста Дарья Белодед.В номинации «Сильные духом» (паралимпийские виды спорта) победу одержала лыжница и биатлонистка Людмила Ляшенко, а Лариса Соловьева (пауэрлифтинг) выиграла в номинации «Вместе с олимпийцами»...