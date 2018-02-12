Серия А: «Милан» и «Интер» разошлись нулевой ничьей

Отчетный тур Серии А должен был состояться в начале марта, но после трагической смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори часть поединков была перенесена на поздний срок.– Болонья 1:0Гол: Грасси, 48– Верона 3:0Голы: Летициа, 25, Диабате, 66, 84— Кальяри 2:1Голы: Лападула, 53, Медейруш, 90 — Барелла, 62 (пенальти)Аталанта —1:2Голы: Толои, 67 — Капрари, 43, Сапата, 84Удинезе –0:2Голы: Верету, 29 (с пенальти), Симеоне, 71Лацио -0:1Гол: Дибала, 90+2Наполи -2:4Голы: Инсинье, 6, Мертенс, 90+2 - Ундер, 7, Джеко, 26, 73, Перотти, 79Кьево – Сассуоло 1:1Голы: Джаккерини, 72 – Кассата, 90+5Милан – Интер 0:0– Кротоне 4:1Голы: Белотти, 16, Фальке, 20, Белотти, 36, Белотти, 68 – Фараони, 9026 – Чиро Иммобиле (Лацио)24 – Мауро Икарди (Интер)18 – Пауло Дибала (Ювентус)18 – Фабио Квальярелла (Сампдория)17 – Дрис Мертенс (Наполи)...