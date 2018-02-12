Серия А: «Милан» и «Интер» разошлись нулевой ничьей

Отчетный тур Серии А должен был состояться в начале марта, но после трагической смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори часть поединков была перенесена на поздний срок.
Результаты матчей 27-го тура:
СПАЛ – Болонья 1:0
Гол: Грасси, 48
Беневенто – Верона 3:0
Голы: Летициа, 25, Диабате, 66, 84
Дженоа — Кальяри 2:1
Голы: Лападула, 53, Медейруш, 90 — Барелла, 62 (пенальти)
Аталанта — Сампдория 1:2
Голы: Толои, 67 — Капрари, 43, Сапата, 84
Удинезе – Фиорентина 0:2
Голы: Верету, 29 (с пенальти), Симеоне, 71
Лацио - Ювентус 0:1
Гол: Дибала, 90+2
Наполи - Рома 2:4
Голы: Инсинье, 6, Мертенс, 90+2 - Ундер, 7, Джеко, 26, 73, Перотти, 79
Кьево – Сассуоло 1:1
Голы: Джаккерини, 72 – Кассата, 90+5
Милан – Интер 0:0
Торино – Кротоне 4:1
Голы: Белотти, 16, Фальке, 20, Белотти, 36, Белотти, 68 – Фараони, 90
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
26 – Чиро Иммобиле (Лацио)
24 – Мауро Икарди (Интер)
18 – Пауло Дибала (Ювентус)
18 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
17 – Дрис Мертенс (Наполи)...