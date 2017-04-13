Три украинца выйдут на драфт НБА

Среди украинцев наибольшие шансы на появление в НБА у Святослава Михайлюка – защитник «Канзаса» в заключительном сезоне в студенческой карьере помог своей команде добраться до Финала четырех Мартовского Безумия.Авторитетный портал NBADraft.net считает, что Михайлюк будет выбран в концовке первого раунда, а его первой командой в НБА станет «Атланта». В последнем сезоне в «Канзасе» Михайлюк в среднем за игру набирал по 14,6 очка, 3,9 подбора и 2,7 передачи.Форвард Богдан Близнюк в NCAA представлял университет Восточного Вашингтона. Уроженец Луцка был лидером своей команды, набирая в среднем за игру по 21,2 очка, 6,8 подбора и 3,9 передачи. Близнюк был признан самым ценным игроком своей конференции и попал на Матч звезд NCAA.Американские аналитики не включают Близнюка в список претендентов на выбор на предстоящем драфте.Наконец, третьим представителем Украины на драфте-2018 станет 18-летний защитник словенской «Олимпии» Иссуф Санон, который в январе переехал за рубеж из «Днепра». Санон, набирающий по 7,5 очка в поединках чемпионата Словении, хочет показать себя перед скаутами НБА и заложить фундаментсвоего заокеанского будущего.Драфт НБА-2018 состоится 21 июня в Нью-Йорке...