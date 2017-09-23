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Ястремская проиграла во втором раунде турнира в Чарльстоне

Ястремская проиграла во втором раунде турнира в Чарльстоне
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла продлить свое выступление на грунтовом турнире в Чарльстоне категории WTA Premier с призовым фондом $776,000.

Ястремская свой путь на «Volvo Car Open» начинала в квалификации – в финале предварительного турнира 17-летняя одесситка уступила бывшей украинке
Марине Заневской, но в статусе «лаки-лузера» таки попала в основную сетку, причем автоматически прошла во второй круг, заняв место четвертой сеяной Слоан Стивенс, которая после победы в Майами отказалась от выступления в Чарльстоне.

Во втором раунде турнира в Чарльстоне Ястремская встречалась со 101-й ракеткой мира из США Бернардой Пера. Украинка не считалась фаворитом матча, но дала серьезный бой опытной сопернице.

В первом сете Ястремская отыгралась со счета 2:4, затем на приеме упустила тройной сет-бол, а на тайбрейке в ответственный момент допустила несколько невынужденных ошибок и оказалась в положении догоняющей.

Второй сет прошел под диктовку теннисистки из Украины – Ястремская сделала три брейка, а на своей подаче проиграла считанное количество розыгрышей.

Ключевой момент матча произошел в седьмом гейме – Ястремская, сделав обратный брейк, со счета 30:0 уступила свою подачу, а попытка Даяны вернуться в игру успехом не увенчалась.

Читайте также: Ястремская уступила в финале турнира в Санкт-Петербурге

Даяна Ястремская впервые в карьере сыграла в основной сетке турнира WTA Premier. Украинка упустила шанс дебютировать в топ-150 мирового рейтинга.
Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:7, 6:1, 4:6...

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