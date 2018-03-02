| | Масштабное ДТП в Румынии: много погибших
События

Масштабное ДТП в Румынии: много погибших

Масштабное ДТП в Румынии: много погибших
Микроавтобус на скорости слетел с трассы.

Восемь человек погибли и один пропал без вести в результате падения микроавтобуса с моста в Румынии, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в уезде Нямц на северо-востоке страны в отводном канале реки Быстрица, сообщает агентство Agerpres.

По словам представителя уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Адриана Ротару, трагедия случилась в ночь на четверг, 5 апреля, в районе населенного пункта Виишоара. Всего в микроавтобусе находились 10 рабочих местного лесничества.

Несмотря на предпринятые спасателями меры по реанимации обнаруженных семи пострадавших, они были объявлены умершими. Поиски еще двоих пропавших без велись с использованием водолазов и надувных лодок.

Как сообщил Ротару, следовавший из Арада в Сэвинешть микроавтобус не был оборудован для перевозки людей, скамейки в нем были изготовлены на скорую руку. Власти расследуют обстоятельства несчастного случая.

По словам префекта округа Нямц Даниэла Сорочану, ДТП произошло после того, как заднее левое колесо фургона отвалилось.

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Позже румынское издание ZCH news сообщило об обнаружении тела восьмой жертвы ДТП.
Масштабное ДТП в Румынии: много погибших

Масштабное ДТП в Румынии: много погибших

Масштабное ДТП в Румынии: много погибших

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