Масштабное ДТП в Румынии: много погибших

Восемь человек погибли и один пропал без вести в результате падения микроавтобуса с моста в Румынии, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в уезде Нямц на северо-востоке страны в отводном канале реки Быстрица, сообщает агентство Agerpres.
По словам представителя уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Адриана Ротару, трагедия случилась в ночь на четверг, 5 апреля, в районе населенного пункта Виишоара. Всего в микроавтобусе находились 10 рабочих местного лесничества.
Несмотря на предпринятые спасателями меры по реанимации обнаруженных семи пострадавших, они были объявлены умершими. Поиски еще двоих пропавших без велись с использованием водолазов и надувных лодок.
Как сообщил Ротару, следовавший из Арада в Сэвинешть микроавтобус не был оборудован для перевозки людей, скамейки в нем были изготовлены на скорую руку. Власти расследуют обстоятельства несчастного случая.
По словам префекта округа Нямц Даниэла Сорочану, ДТП произошло после того, как заднее левое колесо фургона отвалилось.
Читайте также: В Чили произошла крупная авария с участием более 20 машин
Позже румынское издание ZCH news сообщило об обнаружении тела восьмой жертвы ДТП.
...