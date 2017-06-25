| | Ноль евро: в Австрии выпустили банкноту необычного номинала
События

Ноль евро: в Австрии выпустили банкноту необычного номинала

Ноль евро: в Австрии выпустили банкноту необычного номинала
Коллекционная купюра вышла ограниченным тиражом.

Вслед за выпуском банкноты в ноль евро в Германии, власти австрийского города Айзенштадт также выпустили такую купюру с 3 апреля, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Обладатели новой купюры, конечно, не смогут оплатить ею свои покупки, зато у нее есть все необходимые степени защиты единой европейской валюты. Кроме того, купюра в ноль евро печатается в лицензированной типографии.

Всего она была выпущена ограниченным тиражом 5 тысяч экземпляров. Приобрести банкноту можно за 3,5 евро в центре по обслуживанию населения в городской ратуше Айзенштадта.

По замыслу австрийских властей, купюра станет отличным сувениром для туристов и будет украшением собрания любого коллекционера. На лицевой стороне банкноты изображен австрийский композитор и представитель венской классической музыкальной школы Йозеф Гайдн (1732-1809), а также ноты его произведения со словами: "Мой язык понимают во всем мире".

"Банкнота не просто выглядит как настоящая купюра, это и есть настоящая купюра", – подчеркнули власти Айзенштадта.

Читайте также: В Чили произошла крупная авария с участием более 20 машин

Как отмечают в городской администрации, сразу же после начала продаж на купюру возник небывалый спрос как в Австрии, так и за ее пределами. Многие коллекционеры со всех уголков мира начали совершать заказы по телефону...

Еще по теме

В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро

В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро

25-06-2017, 06:21
Читать
В Германии выпустили банкноту

В Германии выпустили банкноту "ноль евро"

24-06-2017, 23:23
Читать
В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро - Русская планета

В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро - Русская планета

24-06-2017, 19:20
Читать
До конца 2018 года купюра в 500 евро будет изъята из оборота

До конца 2018 года купюра в 500 евро будет изъята из оборота

5-05-2016, 09:09
Читать
Банкноту номиналом тысяча гривен уже напечатали

Банкноту номиналом тысяча гривен уже напечатали

29-05-2017, 23:20
Читать
В ЕС ввели новую банкноту 20 евро

В ЕС ввели новую банкноту 20 евро

25-11-2015, 10:35
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail