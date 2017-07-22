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Власти США призвали партнеров усилить давление на РФ

Власти США призвали партнеров усилить давление на РФ
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Сара Сандерс.

США призывают другие страны сделать больше и оказать большее давление на Россию, чтобы изменить ее поведение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

"Никто не был жестче с Россией, чем действующий президент США. Другие страны могут делать больше и должны делать больше… Мы выслали 60 российских сотрудников разведки, другие страны выслали 4-5 человек", - сказала она.

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"Мы определенно считаем, что другие страны могут сделать больше и оказать давление на Россию, чтобы изменить ее поведение", - добавила Сандерс...

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