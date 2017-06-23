В Чили произошла крупная авария с участием более 20 машин

В Чили произошла масштабная авария с участием 21 автомобиля, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Факты.
ДТП случилось на трассе близ города Сан-Фернандо в районе О'Хиггинс. Причиной происшествия стал неосторожный манёвр водителя грузовика.
«Было много тумана и дыма, ничего не было видно. Причиной аварии стали, скорее всего, опасные маневры грузовика, который двигался по направлению к столице страны Сантьяго и старался проехать без очереди», — рассказывают очевидцы столкновения.
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Согласно предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, ещё более 40 получили ранения...