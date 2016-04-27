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Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии

Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии
Жертвами пса стали хозяин и его мать.

В немецком городе Ганновер собаку заподозрили в нападении на хозяина, которое завершилось гибелью двух человек, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на В Час Пик.

Тела 52-летней женщины и ее 27-летнего сына обнаружили в квартире, где они жили. Это произошло после того, как ее 25-летняя дочь пожаловалась местным властям, что не может связаться со своими родственниками.

В квартире также находился стаффордширский терьер, принадлежавший погибшему мужчине. Поскольку на телах погибших имелись следы укусов, в полиции полагают, что собака могла напасть на своего хозяина и его мать.

Соседи погибших утверждают, что терьер был очень агрессивным. Большую часть времени он проводил в клетке, которая стояла в комнате мужчины. Его выпускали из нее только в присутствии хозяина, собаке приходилось надевать намордник.

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После инцидента терьера поместили в приют для животных. Его дальнейшая судьба будет определена через несколько дней, когда полиция завершит расследование. В том случае, если животное действительно виновно в гибели людей, его усыпят...

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