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НАТО хочет лучших отношений с Россией

НАТО хочет лучших отношений с Россией
На прошлой неделе НАТО объявило о высылке сразу семи дипломатов российской миссии при Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Североатлантический альянс не пытается изолировать Россию после отравления в Солсбери, но ему пришлось ответить на это нападение.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношений с Россией, поскольку Россия является нашим соседом, Россия должна ним остаться. Мы не стремимся изолировать Россию", - сказал Столтенберг в заявлении в университете Оттавы.

Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоено более напористым поведением России, которая, как он сказал, аннексировала Крым, дестабилизировала восточную Украину, поддержала президента Сирии Башара Асада и вмешалась в дела других стран.

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"Была причина того, почему союзники НАТО и партнеры отреагировали так, как они отреагировали на нападение в Солсбери. Потому что это не был единичный случай", - сказал Столтенберг...

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