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Северный поток-2: В США жестко раскритиковали позицию Германии

Северный поток-2: В США жестко раскритиковали позицию Германии
Германия не может выделять крохотные суммы на оборону и при этом поддерживать экономику врага.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает пресс-служба Белого дома. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Гордон.

Он заявил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом "собирается платить России миллиарды долларов за энергоносители".

"Это неправильно", – сказал Трамп.

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Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м? газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м? каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.

Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд...

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