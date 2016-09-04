Секонд-хенд заменит масс-маркет: исследование показало, как растет рынок подержанной одежды

Через 10 лет рынок перепродаж будет больше, чем рынок масс-маркета.
Такой вывод после исслеования рынка сделали эксперты американской компании ThredUp, которая специализируется на продаже подержанной, но качественной одежды.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на trust.ua.
Аналитики ThredUp считают, что к 2022 году рынок подержанной одежды вырастет с $20 млрд до $41 млрд, а количество б/у одежды в гардеробе потребителей будет составлять 11%.
Гардероб будущего будет сильно отличаться от того, что мы имеем сегодня, — цитирует ThredUp "Дело".
В прошлом году число подержанной одежды на рынке составляло 6%, а масс-маркета — 9%. По прогнозам компании, к 2027 году быстрая мода будет занимать 10% на рынке, в то время как перепродажи б/у достигнут 11%.
Продажами подержанной одежды интересуются люди, которые ищут дешевые дизайнерские вещи, или те, кто заботится об экомоде и этичном потреблении.
По данным издания Fashionista, 77% миллениалов предпочитают покупать одежду у экологически сознательных брендов и готовы переключиться на бережное потребление.
Украинскии рынок секонд-хэнд это многомиллионныи бизнес с более чем двадцатилетнеи историеи.
По данным Госкомпредпринимательства, 80% секонд-хенда ввозится как гуманитарная помощь, без уплаты таможенных платежеи. Также под видом б/у вещеи в страну ввозят товары европеиских брендов без уплаты налогов. Такие единицы чаще реализуются через онлаин-площадки, такие как, OLX и MoyGarderob.com.
Стоковые магазины мультибрендовых бутиков, по сути являются, тем же самым секонд-хендом только в красивом, стильном помещении и с новыми вещами.
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В 2010 году секонд-хенд был на грани запрета. Основнои причинои были «теневые» схемы импорт дешевых товаров под видом секонд хенда на фоне сокращения объемов выпуска отечественных товаров. Динамика рынка украинского легпрома в 2010 году увеличилась на 13,1 %, с 2011-2014 год начала стремительно падать, и соответственно возрастала прибыль секонд-хендов.
В 2015-2016 году популярность секонд-хенда выросла на 20-30%. Выросло количество торговых сетеи по продаже б/у одежды с более комфортными условиями, привычными к масс-брендовым магазинам. Среди покупателеи активно выделялся среднии класс и состоятельныи, на что повлияло стремительное падение гривны...