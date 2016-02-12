Сирийская кампания США близка к завершению

После окончании тройственного саммита в Анкаре, где президенты Ирана России и Турции обсуждали урегулирование в Сирии и подвергли США резкой критике, Белый дом объявил: ИГ разгромлено, и американская миссия в этой стране близится к концу
Об этом пишут в среду, 4 апреля, зарубежные и израильские СМИ и, в частности, сайт газеты "Гаарец", пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsru.co.il.
"Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями и обсудим с ними наши дальнейшие планы" – говорится в пресс-релизе, опубликованном в этот день Белым домом.
Ранее Дэн Коутс, возглавляющий Национальную разведку США, заявил в беседе с репортерами, что соответствующее решение уже принято, и вскоре будет объявлено о завершении сирийской кампании.
Впрочем, ряд экспертов полагают, что преждевременный уход США из Сирии отдаст эту страну на откуп Ирану и России, которые поддерживают режим Асада, и это вызывает опасения у соседнего Израиля, который расценивает ядерные амбиции Тегерана как экзистенциальную угрозу.
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Курдское руководство также было возмущено словами американского президента и предупреждает: результатом станет расширение операции, которую проводят турецкие войска в контролируемых курдами районах Сирии...