| | Воронежец придумал "лайфхак" для защиты машины от сосулек
Экономика

Воронежец придумал "лайфхак" для защиты машины от сосулек

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