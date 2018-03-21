В Слюдянском, Шелеховском и Усольском районах побывает медицинский поезд

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, передвижном медцентре можно сделать следующие исследования: маммография, рентгенография, флюорография, ФГДС, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других.В графике работы запланированы девять остановок на следующих станциях: 11 — 12 апреля — ст. Байкальск, 13 — 14 апреля — ст. Слюдянка-1, 15 апреля — ст. Култук, 16 апреля — ст. Маритуй, 17 апреля — ст. Байкал, 18 апреля — ст. Андриановская, 19 апреля — ст. Подкаменная, 20 апреля — ст. Большой Луг, 21 апреля — ст. Усолье-Сибирское.Оказание медицинской помощи будет вестись с 09.00 до 18.00 часов местного времени. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны проводятся без очереди ежедневно. Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения. Медицинская помощь в ПКДЦ оказывается бесплатно по полису...