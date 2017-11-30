| | "Триумф", "Панцирь" и спецтехника: в Севастополе покажут военную мощь ПВО
Социум

"Триумф", "Панцирь" и спецтехника: в Севастополе покажут военную мощь ПВО

\"Триумф\", \"Панцирь\" и спецтехника: в Севастополе покажут военную мощь ПВО
«У жителей и гостей города-героя имеется уникальная возможность ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 “Триумф”, зенитным ракетно-пушечным комплексом “Панцирь”, командно-штабными и другими специальными машинами и тренажерами, стоящими на вооружении войск ПВО. Также в ходе мероприятий запланированы поздравления и праздничный концерт», — уточнили в пресс-службе.Всех гостей праздника угостят кашей и чаем, приготовленными на полевых кухнях.Праздник проводит командование соединения ПВО Южного военного округа. Именно военнослужащие этой дивизии на комплексах С-400 несут боевое дежурство и охраняют воздушные границы нашей страны и небо над полуостровом...

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