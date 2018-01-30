| | Эстетика и функциональность: как благоустроят площадь у станции метро "Улица 1905 года"
Социум

Эстетика и функциональность: как благоустроят площадь у станции метро "Улица 1905 года"

Эстетика и функциональность: как благоустроят площадь у станции метро \"Улица 1905 года\"
В этом году площадь у станции метро «Улица 1905 года» ждет благоустройство. В западной ее части появится зеленый амфитеатр. Он будет состоять из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, устойчивые к городским условиям, сообщили в комплексе городского хозяйства.«Зеленый экран» высадят со стороны улицы 1905 года, он защитит прохожих от пыли и шума.Там же проложат пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха в тени деревьев. На южной стороне площади появятся зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят порядка 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, сделают цветники с многолетними растениями.
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Именно такой облик для этой территории одобрили сами горожане. Проект благоустройства поддержали 84,5 процента москвичей во время голосования в проекте «Активный гражданин».К площади около метро примыкают улицы 1905 года, Красная Пресня и Пресненский Вал. Поблизости расположены жилые дома, Московский зоопарк и парк Декабрьского восстания. Площадь занимает 2,5 гектара, большая часть ее покрыта асфальтом. На территории практически нет зелени и деревьев, отсутствуют скамейки. По субботам и воскресеньям в северной части площади работает ярмарка выходного дня. Местные жители неоднократно отмечали: из-за того, что площадь окружена тремя крупными улицами с активным автомобильным движением, на ней очень шумно.
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Горожане одобрили не только функциональность, которую приобретет площадь после благоустройства, но и эстетическое решение. В оформлении планируют использовать два контрастных цвета — красный и серый. Серым гранитом замостят пешеходную территорию, а в оформлении природного ландшафта используют оттенки красного. Растения подобраны так, чтобы в разное время года их листва или соцветия приобретали красный или бордовый цвет. В северной части площади выделят больше пространства для проведения ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников. Освещать площадь будут новые фонари с энергосберегающими лампами...

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