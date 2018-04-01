| | "Левада-центр": половина россиян стала хуже относиться к Великобритании
Социум

"Левада-центр": половина россиян стала хуже относиться к Великобритании

\"Левада-центр\": половина россиян стала хуже относиться к Великобритании
Большинство россиян (81%) слышали о «деле Скрипаля». Из них 9% считают обвинения России в причастности к отравлению обоснованными, 31% — «скорее необоснованными», а 41% — «совершенно необоснованными».В 2008 году к Великобритании хорошо относились 61% россиян, плохо — 21%. До 2018 года вопрос об отношении к Великобритании социологи «Левада-центра» не задавали, спрашивая об отношении к ЕС в целом.Опрос проводился 23—27 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ.Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон считает Москву причастной к отравлению. В качестве ответа западные страны выслали порядка 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркально...

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