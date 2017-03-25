Иван Ургант высмеял огромную летающую матрешку в Братске

Весть о гигантской матрешке, летавшей над Братском, донеслась и до Первого канала. На днях Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял это забавное происшествие. Об этом сообщает eg.ru. Напомним, забавное видео выложил один из пользователей соцсети «Инстаграм». Огромную пятиметровую надувную куклу, которая была установлена около одного из торговых центров Братска, сорвало порывом ветра и понесло над городом. На кадрах видно, что при виде парящей матрешки народ возле ТЦ разбегается. Хорошо, что ее полет длился всего несколько секунд, она зацепилась веревкой за припаркованный микроавтобус и остановилась.Иван Урган сравнил летающую матрешку с кеглей из гигантского боулинга. По мнению шоумена, не исключено, что увидевшие вживую полет матрешки жители Братска отказались от употребления алкоголя. Дмитрий Хрусталев напомнил, что в наборе матрешек всегда несколько и, вполне возможно, что эта конкретная лишь самая маленькая из всех.Шутки шутками, но гигантская кукла могла спровоцировать и ДТП, например. Ее вес затрудняются назвать даже сами организаторы ярмарки белорусских товаров, которая развернулась напротив ТЦ...