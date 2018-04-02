999 нарушений. Первые итоги проверок торговых центров Башкирии

После страшного пожара в кемеровской «Зимней вишне» прошло 10 дней. В республике, как и по всей стране, идёт кампания проверок торгово-развлекательных центров. Пожарные говорят, что нарушения есть в каждом, итоги прокуратура озвучит 16 апреля.Параллельно с прокуратурой проверки организовали общественники.«В одном торговом центре мы обнаружили 15 неисправных огнетушителей, или 75% от их числа, не светились указатели аварийных выходов, двери запасных выходов были наглухо закрыты, — говорит представитель инициативной группы Артур Идрисов. — Во многих ТРЦ нет доступа к огнетушителям. Не все сотрудники в игровой зоне знают, где выходы. В “Планете” же, например, много выходов, все двери открываются».В «Меге» Уфы действует централизованная система пожарной сигнализации, а в «Иремеле» зоны разделены по собственникам. Если, к примеру, в ресторане сигнализация сработает, то в магазинах и кафе нет.Гендиректор одной из управляющих компаний Александр Фёдоров рассказал, что на десять торговых центров, которые находятся под их управлением (расположены в шести крупных городах) ежегодно на противопожарную безопасность тратится 15 млн руб.«В прошлом году учения прошли хорошо, — отметил он. — Но проверка в этом году в торговом центре Салавата обнажила нарушения, среди которых недостаточная громкость сирены. С персоналом проводим учения ежемесячно. Кстати, в 2017 году нас “тренировали” телефонные “террористы”. И мы столкнулись с другой проблемой — люди не хотят покидать кинотеатры, рестораны по той причине, что заплатили за услугу. Но всё же добились рекорда — за 4 минуты эвакуировали самый большой торговый комплекс (более 30 тыс. квадратов). В Уфе на это уходит 10 минут».«Нельзя автоматическую пожарную сигнализацию переводить в ручной режим!» — говорит начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.Когда в помещении задымление, сигнализация обязательно сработает, а это значит, что двери запасных выходов с электрозамками автоматически разблокируются, входные двери-«карусели» сложатся гармошкой, лифт опустится на первый этаж и двери его откроются, включится система дымоудаления через крышу, а вентиляция отключится.«И сразу же минуты идут на спасение людей. Если под лестницами, на путях эвакуации стоят киоски с цветами, банкоматы, если датчик извещения арендаторы сняли за то, что портит вид, а огнетушители завесили ширмой, то это всё растянет драгоценное время, вызовет панику и гибель людей», — говорит Марат Раисович.Начальник отдела пожарного надзора Госжилстройнадзора Анвар Якупов заметил, что, принимая объект в эксплуатацию, специалисты проверяют его на соответствие проекту, безопасность и состояние оборудования, привлекают для экспертизы пожарную лабораторию. К ТРЦ, переоборудованным из фабрик, заводов, предъявляют такие же требования, как к новым. Для этого им необходимо выполнить реконструкцию — сделать дополнительные лестницы, расширить имеющиеся, увеличить число эваковыходов и т. д.Что касается обсуждаемых в Госдуме изменений — переноса детских центров и кинотеатров на первые этажи торговых объектов — представитель управляющей компании Федоров сообщил, что верхние этажи считаются невыгодными для размещения торговых объектов, так как покупатель не всегда туда доходит. Поэтому, как правило, там открывают детские центры и кинотеатры. Но, он уверен, что при правильной организации эвакуации и исправной работе системы пожаротушения, расположение на верхних этажах не представляет опасности. По его словам, во время учебной пожарной тревоги, в центре им удалось эвакуировать посетителей с верхнего этажа за 4 минуты.«Мне кажется, бесполезно взывать к совести собственников, — сказал депутат Госсобрания РБ Рамиль Хакимов. — Предлагаю скорректировать два закона, чтобы они не противоречили друг другу. Это ФЗ № 69 «О пожарной безопасности в РФ» и № 246 «О внесении изменений в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля и муниципального контроля». Предлагаю проверки противопожарной безопасности сделать ежегодными и внезапными. И проводить их в отношении субъектов, а не собственников. Уверен, при жёстких требованиях к бизнесу риски трагедий в местах массового отдыха людей будут сведены к минимуму».«Надо начать поправлять закон с нормативно-технической части, — считает депутат горсовета Уфы Вадим Лукьянов. — Сегодня в нем 15 тысяч требований пожарной безопасности, если заставить собственника всё выполнять, объект лучше сразу закрывать. 30% норм можно легко сократить, упростив правила. Есть и другой путь — ввести страхование, как в Европе. Но это будет дополнительный налог»...