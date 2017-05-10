| | В Прикамье пройдет более 90 мероприятий ко Дню Победы
Социум

В Прикамье пройдет более 90 мероприятий ко Дню Победы

В Прикамье пройдет более 90 мероприятий ко Дню Победы
Собравшиеся обсудили подготовку к праздничным мероприятиям, посвященным 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.«В эти дни у нас пройдут и памятные церемонии, и тематические концерты, выставки, спектакли, спортивные мероприятия. В этом году у нас планируется более 90 мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных районах. Особое внимание главам муниципалитетов нужно уделить на приведение в порядок всех памятных мест. Для краевой столицы главными событиями станут парад победы на Октябрьской площади и традиционное прохождение Бессмертного полка», — отметил Максим Решетников.По словам координатора Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анны Отмаховой, в этом году акция пройдет в шестой раз. «Хочу напомнить, что полк — это история личная и семейная, — именно это главное. Поэтому у нас запрещена символика любых партий, растяжки предприятий и организаций. В связи с этим предлагаю подписать соглашения со всеми политическими партиями, политическими силами о соблюдении устава полка», — добавила Анна Отмахова.Председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко предложила организовать встречу поколений, на которой участники боевых действий могли бы рассказать свои истории студентам, ребятам из стройотрядов. Эту идею поддержал губернатор.Всего на территории региона проживает более 41 тыс. ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла...

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