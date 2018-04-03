Выжить после Пасхи: врач раскрыл всю правду о крашеных яйцах

«Лично я отдаю предпочтение натуральным красителям — луковой шелухе — яйца получаются очень красивого золотистого цвета. Но если кому-то нужны яйца непременно алого цвета, то надо выбирать пищевые красители», — сказала собеседница.По ее словам, на упаковке должно быть указано, что это пищевой краситель, а также описан состав и срок хранения. Врач подчеркнула, что нельзя покупать краску для яиц вне специализированных торговых точек.«Нельзя покупать краску для яиц посреди улицы, по ложечке, когда неизвестно, что нам подсовывают. Если при варке треснула скорлупа и белок окрасился, то уже можно сказать, что краска не очень качественная. Вообще лучше применять натуральные красители. Некоторые также используют листья петрушки, и как-то еще украшают яйца. Я рекомендую натуральные красители», — сказала Сувейкэ.По ее словам, хранить крашенные яйца можно максимум два дня. Как отметила специалист, не рекомендуется оставлять их в холодильнике до Радуницы (поминальных дней), так как яйца будут уже несъедобными.«Не рекомендуется, чтобы еда залеживалась более двух часов на столе. Это нежелательно. И вообще надо быть внимательными, так как сейчас торговцы предлагают различные продукты. Был пост, а теперь им надо продать товар. Рекомендую покупать продукты в авторизированных местах. Обращать внимание даже при покупке яиц на внешний вид товара», — добавила Сувейкэ.Как выбирать яйца? Скорлупа должна быть целой и чистой. Белок и желток должны быть чистыми, без каких-либо пятен. Обращать внимание на запах яиц, так как могут попасться испорченные. На яйцах должны быть печати с датой производства...