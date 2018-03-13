На полигоне в Кривом Роге произошел опасный инцидент с военными, есть пострадавшие

четверг, 05 апреля 2018, 11:28Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в городе Кривой Рог 5 апреля подорвались трое военнослужащих.Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Схід" Вооруженных сил Украины в Facebook."5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (г. Кривой Рог), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили в командовании.Все пострадавшие госпитализированы. О характере и тяжести ранений не сообщается.По факту происшествия проводится служебное расследование.Как сообщал "Апостроф", на 235-м общевойсковом полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар, в результате которого погиб один военнослужащий...